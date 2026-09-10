В этой композиции артистка соединила поп-музыку с элементами соула, госпела и поп-джаза. Видеоклип на трек уже появился на YouTube-канале KOLA. Кстати, сегодня новую песню и видеоклип представила и Аня Тринчер.

А название песни KOLA неслучайно. "Пит-стоп" – о моментах, когда между двумя людьми возникает такая сильная страсть, что хочется на мгновение остановиться и перевести дух.

Я очень пластична и многогранна в музыке, и в этом моя сила. Могу быть очень разной, потому что мой голос позволяет мне пробовать разные стили и образы. "Пит-стоп" – это моя игривая сторона, она о состоянии, когда от любви, страсти и человека рядом с тобой тебе настолько хорошо, что ты как будто задыхаешься от этих эмоций,

– рассказала певица.

KOLA – "Пит-стоп": смотрите видео онлайн

Интересно, что "Пит-стоп" стал первой частью трилогии KOLA о различных этапах любви. Так что слушателей ждут еще две музыкальные истории, которые продолжат эту тему.

Добавим, что похожий формат выбрал и MONATIK. Новый клип на трек "НуМо" стал второй из трех частей его музыкальной видеотрилогии, в которой также снялась KOLA.