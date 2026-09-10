Від гардеробника до "Оскара": як Колін Ферт став головним джентльменом кіно

До ролей аристократів, "Оскара" та статусу головного кіноджентльмена Колін Ферт ішов зовсім не по червоній доріжці. У його біографії знайшлося місце театру, роботі гардеробником, переїзду до Канади та навіть періоду, коли акторська кар’єра могла й не скластися.

Сьогодні Колін Ферт святкує день народження. З цієї нагоди 24 Канал згадує цікаві факти з життя актора, які допоможуть поглянути на звичного містера Дарсі трохи інакше.

Дитинство

Колін Ендрю Ферт народився 10 вересня 1960 року в англійському Грейшотті – у родині, де обоє батьків були викладачами: тато вчив історію, мама – релігієзнавство. Здавалося б, ідеальний старт для майбутнього інтелектуала, але дитинство в Ферта вийшло не найспокійнішим: раннє дитинство він провів у Нігерії, де його бабуся й дідусь працювали місіонерами методистської церкви, а потім родина ще кілька разів переїжджала, перш ніж остаточно осісти в Англії.

Такий кочовий побут не надто сприяв ані успішному навчанню, ані дружбі з однокласниками – школу Колін не любив і залишався в класі аутсайдером. Проте саме тоді вперше проявився його акторський хист: щоб хоч якось зійти за свого, хлопчик перейняв місцевий акцент однокласників.

Юність



Колін Ферт в молодості / Фото Getty Images



У 14 років Колін вирішив, що буде актором, а вже у 18 покинув коледж і рідний Вінчестер заради лондонського театрального інституту. Втім, шлях до слави розпочався зовсім не з головних ролей – перший робочий досвід у театрі Ферт здобув на посаді гардеробника.

Проте талант актора не припадав пилом: успішні виступи в студентських постановках "Гамлета" і "Короля Ліра" привернули увагу менеджера з пошуку талантів, і вже 1983 року Ферт отримав роль у постановці Королівського театру.

А могло взагалі нічого не бути – молодий актор на певний час закохався в американську акторку МегТіллі, одружився і переїхав із нею до Канади, повністю покинувши думки про кіно. На щастя для мільйонів майбутніх шанувальниць, шлюб розпався, і Ферт повернувся в індустрію.

Кар'єра



"Гордість і упередження" / Фото IMDB



Найбільшу славу Ферту принесла роль містера Дарсі в мінісеріалі "Гордість і упередження" 1995 року – і тут теж не обійшлося без іронії долі: актор, за власним зізнанням, ніколи не читав романів Джейн Остін, не уявляв, як грати аристократів, а сам персонаж здавався йому неприємним і, на його думку, нецікавим для глядачів.

Через шість років після Дарсі Ферту знову запропонували зіграти персонажа з тим самим ім'ям – тепер уже в "Щоденнику Бріджит Джонс". Письменниця Гелен Філдінг чесно зізналася, що писала образ героя, орієнтуючись саме на Ферта у виконанні містера Дарсі, і жодного іншого варіанту імені для персонажа навіть не розглядала. А ще перед зйомками акторові за короткий термін довелося скинути двадцять два кілограми і набрати м'язову масу.

Вершиною кар'єри стала роль короля Георга VI у фільмі "Промова короля" – саме за неї 2011 року Ферт нарешті отримав "Оскар" після номінації роком раніше за "Самотнього чоловіка".

А ще був несподівана роль у шпигунському бойовику "Kingsman", заради якого 55-річний,на той момент, актор півроку тренувався дял фільму під керівництвом команди Джекі Чана.

Особисте життя



Колін Ферт та Елеонора Пербоні / Фото REUTERS/Dylan Martinez



Перші серйозні стосунки Ферта – з акторкою Мег Тіллі, з якою в нього народився син Вілл. Пара прожила разом сім років, після чого розлучилася, а син залишився жити з матір'ю в Канаді та США.

У 1997 році Ферт одружився з італійською продюсеркою Лівією Джуджоллі. У подружжя народилося двоє синів – Лука та Маттео. Пара прожила разом понад 20 років, але у 2019 році оголосила про розрив.

Окремо ця історія свого часу отримала скандальний поворот: Лівія розповіла про стосунки з італійським журналістом під час їхньої тимчасового розриву у 2015–2016 роках. Після цього Ферт і Лівія помирилися, але через кілька років усе ж розійшлися.

Станом на 2026 рік Ферт перебуває у стосунках з італійкою Елеонорою Пербоні – разом вони вже кілька разів з'являлися на публічних заходах

Цікаві факти

Романтичну сцену на екрані Ферт грав не лише за сценарієм: під час зйомок "Гордості і упередження" в актора був тривалий роман із партнеркою по фільму Дженніфер Ель, і журналісти жартома пов'язували цей факт із особливою "правдоподібністю" його холодного та трохи зверхнього Дарсі.

Своїм фірмовим гумором Ферт не обділяє навіть власний вокал – акторський спів у мюзиклі "Mamma Mia!" він сам порівнював зі звуками несправного водогону. Втім, продюсери "Пригод Паддінгтона" все одно відмовили йому в озвучуванні ведмедика – надто "красивий" виявився голос для звичайного плюшевого героя.

Крім акторства Ферт пише художню прозу, веде авторську програму на англійському радіо і навіть долучився до створення наукової статті про відмінності в будові мозку людей з різними політичними поглядами.

Із 2002 року Ферт є послом благодійної організації Oxfam, а також бере активну участь у роботі "Міжнародної амністії", виступаючи за права політичних біженців і мігрантів.

Ну а раніше ми писали про колегу Коліна по фільму Бріджит Джонс – Г’ю Гранта.



