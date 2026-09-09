Про те, як актор став тим ким є і що він робит ьзараз - розповідає 24 Канал

Дитинство

Г’ю Джон Мунго Грант народився 9 вересня 1960 року в Лондоні в родині капітана Джеймса Мюррея Гранта – військового, який згодом перекваліфікувався на власника килимового бізнесу.

Родовід у хлопчика був такий, що хоч зараз у підручник з британської аристократії: серед предків – віконти, графи і навіть сестра колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. Дідусь, до речі, отримав нагороду за хоробрість під час Дюнкеркської операції – і саме з ним юний Г'ю проводив літо в Шотландії.

Мати, вчителька з тридцятирічним стажем, викладала синові французьку, латину і музику.

Юність



Г'ю Гранд в молодості / Фото Getty images



У 1979 році Ґрант вступив до престижного Нью-коледжу Оксфордського університету, вивчав літературу і планував стати мистецтвознавцем. Акторський дебют стався в шекспірівській постановці "Дванадцята ніч", а вже 1982 року – перша роль у кіно, у студентській картині "Привілейовані".

Після коледжу молодий Грант випробував буквально все: виступав зі скетчами в лондонських пабах у складі гурту комедіантів, писав рецензії на книжки і навіть почав, але так і не дописав, власний роман.

Кар'єра

Перший помітний успіх прийшов у 1987 році з фільмом "Моріс", за який Грант отримав Кубок Вольпі Венеційського кінофестивалю. Далі – майже п'ять років ролей другого плану, у яких він грав, здається, всіх можливих британських аристократів і відомих історичних персонажів: лорда Байрона, Шопена (двічі), барона і навіть героя фільму жахів Кена Расселла. Прогрес відчутний, чи не так?



Г'ю Гранд / Фото Getty images



Переломним став 1994 рік і сценарій, який спершу мало не пройшов повз нього: за роль у "Чотирьох весіллях і одних похоронах" сценарист категорично не хотів бачити Гранта — головною причиною називали саме красу актора. Творці навіть спеціально псували йому зачіску і давали найскладніші репліки, аби зменшити цю красу, – і, звісно, це тільки додало персонажу шарму. Фільм зібрав понад 244 мільйони доларів у прокаті, приніс Гранту першу премію "Золотий глобус" і перетворив його на справжню зірку по обидва боки океану.

Далі був суцільний парад ромкомів: "Ноттінг Гілл" з Джулією Робертс, "Щоденник Бріджит Джонс" з Рене Зеллвегер, "Реальна любов", де Грант виконав роль танцюючого прем'єр-міністра.

Але приблизно з середини 2010-х Грант вирішив, що досить бути красивим і милим, і взявся ламати власний образ: зіграв одразу шістьох темних персонажів у "Хмарному атласі", підступного лиходія у "Пригодах Паддінгтона 2", безпринципного детектива в "Джентльменах" Гая Річі і навіть моторошного релігійного фанатика в хорорі "Єретик" – за який його знову номінували на "Золотий глобус" і BAFTA.

Особисте життя

Г'ю Гранд та Анна Еберстайн / Фото Getty images



Довгі роки Грант мав репутацію переконаного холостяка з тринадцятирічними стосунками з акторкою Елізабет Герлі, які завершилися у 2000 році без жодного весілля. Однак у 2018 році, у 57 років, актор нарешті одружився – зі шведською тележурналісткою Анною Еберстайн.

У актора п'ятеро дітей. З Анною Еберстайн троє, а ще двоє – з колишньою партнеркою Тінглан Хонг, з якою в актора був короткий роман.

Цікаві факти наостанок

Попри десятки фільмів і статус секс-символу кількох поколінь, Грант неодноразово зізнавався, що не любить зніматися в кіно і часто почувається невпевнено на знімальному майданчику.

Ролі Локонса в "Гаррі Поттері" Грант свого часу відмовив – і, за власним зізнанням, потім дуже про це шкодував.

Актор чудово володіє французькою мовою, хоча у французьких версіях власних фільмів його завжди озвучує інший актор.

У молодості Грант встиг попрацювати помічником доглядача футбольного клубу і навіть автором слоганів для радіореклами.

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