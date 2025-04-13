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Show24 Світові знаменитості Леді Гага підірвала публіку видовищним виступом на фестивалі Coachella
13 квітня, 15:41
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Леді Гага підірвала публіку видовищним виступом на фестивалі Coachella

Марія Касій
Основні тези
  • Леді Гага виступила на фестивалі Coachella, назвавши своє шоу "оперним театром у пустелі".
  • Виступ складався з чотирьох актів, включаючи пісні Bloody Mary, Abracadabra, Judas, Poker Face та Bad Romance, з різними театральними образами та візуальними ефектами.
  • Шанувальники та ЗМІ високо оцінили вокал, декорації та загальний виступ Леді Гаги.

Леді Гага вдруге стала хедлайнеркою щорічної музичної події – Coachella Valley, що відбувався в Індіо, штат Каліфорнія. Шанувальники називають її виступ одним з найкращих в історії фестивалю.

Виступ артистки був розділений на чотири акти. Сама Леді Гага назвала шоу "оперним театром у пустелі". Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Леді Гага відкрила свій сет піснею Bloody Mary, яку вона виконувала у приголомшливій червоній сукні на тлі готичного фону, що був прикрашений ангелами та гаргуйлями. Декому загальна атмосфера нагадала "сатанинський ритуал".

Все продовжилося треками Abracadabra й Judas. А після цього сцена перетворилась на велику шахову дошку, де Леді Гага та її танцівники під трек Poker Face виконували танцювальний батл.

Відкриття виступу Леді Гаги: відео

Для виступу з хітом Paparazzi Леді Гага постала в металевих обладунках, що нагадали її образ у кліпі 2009 року. Також співачка відтворила уривок кліпу Bad Romance, де лежала в піску поруч зі скелетами. У третьому акті співачка одягнула яскраві вбрання від Francesco Risso.

Леді Гага – Bad Romance: відео

@lau.vsc reminding us she’s THE lady gaga with bad romance in 2025 ? @ladygaga #ladygaga #coachella #gagachella #coachella2025 #badromance #ladygagacoachella2025 #ladygagacoachella #littlemonsters ♬ original sound - laura | ur concert bestie

Образи Леді Гаги:

Більшість ЗМІ та прихильники артистки у захваті від візуальних ефектів, вокалу Леді Гаги, декорацій та численних образів. У соцмережах зірка збирає компліменти, де похвала й захоплення її виступом.