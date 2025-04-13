Виступ артистки був розділений на чотири акти. Сама Леді Гага назвала шоу "оперним театром у пустелі". Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Леді Гага відкрила свій сет піснею Bloody Mary, яку вона виконувала у приголомшливій червоній сукні на тлі готичного фону, що був прикрашений ангелами та гаргуйлями. Декому загальна атмосфера нагадала "сатанинський ритуал".

Все продовжилося треками Abracadabra й Judas. А після цього сцена перетворилась на велику шахову дошку, де Леді Гага та її танцівники під трек Poker Face виконували танцювальний батл.

Відкриття виступу Леді Гаги: відео

Для виступу з хітом Paparazzi Леді Гага постала в металевих обладунках, що нагадали її образ у кліпі 2009 року. Також співачка відтворила уривок кліпу Bad Romance, де лежала в піску поруч зі скелетами. У третьому акті співачка одягнула яскраві вбрання від Francesco Risso.

Леді Гага – Bad Romance: відео

Образи Леді Гаги:

Більшість ЗМІ та прихильники артистки у захваті від візуальних ефектів, вокалу Леді Гаги, декорацій та численних образів. У соцмережах зірка збирає компліменти, де похвала й захоплення її виступом.