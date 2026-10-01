"Ніхто не зрозумів": Леся Нікітюк зізналася, як працювала на 8 місяці вагітності

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше поділилася подробицями своєї таємної вагітності. Зірка розповіла, що не припиняла роботу та навіть провела великий захід, перебуваючи вже на восьмому місяці.

Про це капітанка шоу "Хто зверху?" зізналася під час одного з випусків програми на Новому каналі. За словами Нікітюк, понад рік тому вона майстерно приховувала свій стан від публіки та колег. Їй вдалося зберегти таємницю настільки добре, що навіть організатори заходів нічого не підозрювали.

Телеведуча пригадала історію, пов'язану з дружиною Юрія Ткача, Вікторією, яка займається організацією івентів. Вона запропонувала Лесі провести день народження поважної людини в Дніпрі. Попри те, що Нікітюк була на восьмому місяці вагітності, вона погодилася, одягнула оверсайз-вбрання та успішно відпрацювала корпоратив.

Приїхала на подію, вдягнула оверсайз, відпрацювала,

– пригадала ведуча.

Лише через місяць після цієї події зірка публічно оголосила про народження первістка. За словами Лесі, Вікторія Ткач була шокована такою новиною, адже на заході абсолютно ніхто не помітив вагітності. Останні два тижні перед пологами Нікітюк провела вдома, зачинившись у квартирі та очікуючи на появу сина.

Леся Нікітюк вагітна / фото klats.media

Сама ж Вікторія Ткач, яка також була присутня на шоу, зазначила, що під час івенту звернула увагу лише на незвичну поведінку ведучої. Організаторка пригадала, що Лесі постійно виносили стілець, щоб вона могла присісти після виходів на сцену, а сама Нікітюк здавалася їй надзвичайно спокійною.

Я ніяк не могла зрозуміти, чого до неї стілець постійно носили! Вона відпрацьовувала й сідала. До того ж Леся видалася мені якоюсь дуже спокійною,

– розповіла Вікторія.

До речі, коханий Лесі Нікітюк вийшов на зв'язок після операції та показав однорічного сина. У серпні військовослужбовець Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі.



