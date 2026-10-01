Об этом ведущая шоу "Кто сверху?" призналась во время одного из выпусков программы на "Новом канале". По словам Никитюк, более года назад она искусно скрывала свое состояние от публики и коллег. Ей удалось сохранить тайну настолько хорошо, что даже организаторы мероприятий ничего не подозревали.

Телеведущая вспомнила историю, связанную с женой Юрия Ткача, Викторией, которая занимается организацией мероприятий. Она предложила Лесе провести день рождения одного уважаемого человека в Днепре. Несмотря на то, что Никитюк была на восьмом месяце беременности, она согласилась, надела одежду оверсайз и успешно отработала корпоратив.

Приехала на мероприятие, надела одежду оверсайз, отработала,

– вспомнила ведущая.

Лишь через месяц после этого события звезда публично объявила о рождении первенца. По словам Леси, Виктория Ткач была шокирована такой новостью, ведь на мероприятии абсолютно никто не заметил беременности. Последние две недели перед родами Никитюк провела дома, запершись в квартире и ожидая появления сына.

Леся Никитюк беременна / фото klats.media

Сама же Виктория Ткач, которая также присутствовала на шоу, отметила, что во время мероприятия обратила внимание лишь на необычное поведение ведущей. Организатор вспомнила, что Лесе постоянно приносили стул, чтобы она могла присесть после выходов на сцену, а сама Никитюк казалась ей необычайно спокойной.

Я никак не могла понять, почему к ней постоянно носили стул! Она выступала и садилась. К тому же Леся показалась мне какой-то очень спокойной,

– рассказала Виктория.

Кстати, возлюбленный Леси Никитюк вышел на связь после операции и показал своего годовалого сына. В августе военнослужащий Дмитрий Бабчук перенес операцию на ноге.