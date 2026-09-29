Недавно защитник вышел на связь и рассказал о своем самочувствии, а также ответил, планирует ли он вернуться к службе после выздоровления. Об этом Дмитрий сообщил в инстаграме. Кроме того, он опубликовал редкое фото с маленьким сыном.

Бабчук не уточнил, что именно стало причиной хирургического вмешательства. В то же время военный заверил, что после выздоровления хочет вернуться к исполнению своих воинских обязанностей.

Сейчас понемногу восстанавливаюсь. Как только смогу нормально ходить, даю газу на войноньку, потому что задачи сами себя не выполнят,

– написал Дмитрий.

Для Бабчука военная служба занимает значительную часть жизни. В этом году ему исполнилось 30 лет, десять из которых он посвятил военному делу. В армию Дмитрий поступил еще в 2016 году – тогда он начал служить в морской пехоте в разведывательном взводе. В то же время пока точно неизвестно, в каком именно подразделении и где он проходит службу.

Вне службы Дмитрий также является отцом. Вместе с Лесей Никитюк они воспитывают сына Ореста, которому в июне исполнился год. Военный показал редкое фото с малышом, которого держит на руках.

Дмитрий Бабчук рассказал о службе, восстановлении после операции и отцовстве / Скриншоты из Instagram-сторис

Ранее Леся Никитюк показала, как развлекается с любимым на воде.