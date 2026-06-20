Фотографии с малышом знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram и мило обратилась к сыну.
Не пропустите: Звезда фильма "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй в третий раз станет мамой
На фото Леся Никитюк позирует в белом облегающем наряде, а на голове у неё повязан белый платок. Она держит на руках сына и нежно обнимает его.
С первым днем рождения тебя, наш малючелло,
– написала под публикацией телеведущая.
Леся Никитюк с сыном Орестом / Фото из Instagram телеведущей
Что известно о сыне Леси Никитюк?
После рождения Ореста в сети появились слухи, что ребенка якобы родила суррогатная мама. Такие предположения возникли из-за того, что телеведущая долгое время не рассказывала публично о своей беременности. В то же время Леся Никитюк заверила, что сама выносила и родила ребенка.
Малыш появился на свет в Киевском городском роддоме №1. Его отец – военный Дмитрий Бабчук. Во время родов он был рядом и ждал рождения ребенка возле родильного зала.
Ранее Леся рассказывала о первых днях жизни сына. По её словам, мальчик родился маленьким, но очень крепким. Даже в первую ночь жизни под звуки воздушной тревоги и взрывов он спокойно спал.
Телеведущая вместе с мужем окрестили сына и назвали его Орестом.
После рождения ребенка Леся Никитюк не задержалась в декрете. Она быстро вернулась к работе, возобновив съемки на телевидении и проведение мероприятий.