Во время конференции DIVAS DO WELLNESS, организованной GEPUR, телеведущая отреагировала на эти слухи. Об этом написали в Threads бренда.

Леся Никитюк опровергла предположение о том, что ребенка ей могла родить другая женщина.

Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей,

– заявила знаменитость.

Леся Никитюк / Фото с Threads GEPUR

Первенец Леси Никитюк: что известно

Телеведущая рожала в Киевском городском роддоме №1. Малыш появился на свет 15 июня 2025 года. Муж Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, во время рождения сына ждал любимую у дверей в родильный зал. Мальчика покрестили под именем Орест.

Долго в декрете Леся Никитюк не задерживалась и быстро вернулась к съемкам на телевидении и ведению мероприятий. Ухаживать за малышом ей помогала мама.