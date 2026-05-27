Під час конференції DIVAS DO WELLNESS, організованої GEPUR, телеведуча відреагувала на ці чутки. Про це написали в Threads бренду.
Леся Нікітюк спростувала припущення про те, що дитину їй могла народити інша жінка.
Я народжувала сама. Ніяких сурогатних матерів,
– заявила знаменитість.
Леся Нікітюк / Фото з Threads GEPUR
Первісток Лесі Нікітюк: що відомо
Телеведуча народжувала у Київському міському пологовому будинку №1. Малюк з'явився на світ 15 червня 2025 року. Чоловік Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, під час народження сина чекав кохану біля дверей в пологовий зал. Хлопчика похрестили під ім'ям Орест.
Довго в декреті Леся Нікітюк не затримувалася та швидко повернулася до зйомок на телебаченні та ведення заходів. Доглядати за малюком їй допомагала мама.