Під час конференції DIVAS DO WELLNESS, організованої GEPUR, телеведуча відреагувала на ці чутки. Про це написали в Threads бренду.

Леся Нікітюк спростувала припущення про те, що дитину їй могла народити інша жінка.

Я народжувала сама. Ніяких сурогатних матерів,

– заявила знаменитість.

Леся Нікітюк / Фото з Threads GEPUR

Первісток Лесі Нікітюк: що відомо

Телеведуча народжувала у Київському міському пологовому будинку №1. Малюк з'явився на світ 15 червня 2025 року. Чоловік Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, під час народження сина чекав кохану біля дверей в пологовий зал. Хлопчика похрестили під ім'ям Орест.

Довго в декреті Леся Нікітюк не затримувалася та швидко повернулася до зйомок на телебаченні та ведення заходів. Доглядати за малюком їй допомагала мама.