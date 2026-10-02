"Не розкидай": Леся Нікітюк показала підрослого сина та розповіла про його бешкети

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася новими кадрами зі своїм однорічним сином Оскаром. Зірка показала спільний образ із малюком та розповіла про його виховання й перші дитячі бешкети.

Телеведуча влаштувала імпровізовану фотосесію з сином на подвір’ї будинку своїх батьків у Хмельницькому. Для зйомки в інстаграм Нікітюк та її первісток обрали однаковий одяг – об'ємні светри у синьо-білу смужку.

Хоча знаменитість продовжує приховувати обличчя хлопчика від публіки, позуючи спиною або боком до камери, на опублікованих світлинах видно, що він помітно підріс.

Також ведуча зізналася, що Оскар стає дедалі активнішим та іноді бешкетує. Зокрема, вона показала наслідки перекусу малюка, опублікувавши фото розкиданих по підлозі шматочків їжі з підписом: "Коли дала дитині яблучко".

Леся Нікітюк збирає яблуко після сина / фото з інстаграму

Крім того, Нікітюк опублікувала список фраз, які змушена найчастіше повторювати сину протягом дня. Зі слів зірки стає зрозуміло, що хлопчик активно досліджує все навколо, тому їй часто доводиться його контролювати.

Леся Нікітюк з сином / фото з інстаграму

Найпоширеніші фрази за день зараз: кака, не біжи туди, ну нашо ти йому хвоста крутиш, скоро будем спатки, не розкидай, сам сам, це табуретка а не машина,

– перелічила телеведуча.

Леся Нікітюк з сином / фото з інстаграму

До речі, Леся Нікітюк зізналася, як працювала на 8-му місяці вагітності. Їй вдалося зберегти таємницю настільки добре, що про її ніжний стан ніхто не здогадувався.



