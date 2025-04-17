Ти не витримаєш, – Світлана Тарабарова відверто розповіла, як мама пропонувала їй зробити аборт

Українська співачка Світлана Тарабарова відверто розповіла про непростий період свого життя, коли очікувала на третю дитину під час повномасштабної війни. Артистка зізналася, що її мати не підтримувала рішення доньки народжувати.

Вона навіть пропонувала Світлані перервати вагітність. Співачка зізналася, як тоді відреагувала на такі словами мами й розповіла, які у них зараз стосунки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

Вас також може зацікавити Свідоме рішення, – у команді Комарова пояснили, чому "Світ навиворіт" озвучують російською

За словами Тарабарової, всі три її вагітності були надзвичайно складними. Мати артистки, спираючись на власний досвід, переживала, що здоров'я доньки може серйозно постраждати.

Мама каже: "Ти третю не витримаєш – у тебе все посиплеться". Вона пропонувала перервати вагітність. Але я навіть не розглядала такого варіанту,

– розповіла зірка.

Світлана пояснила, що розуміє побоювання матері, адже та, за її словами, під час вагітності втратила здоров'я і досі страждає від наслідків. Попри те, що зараз донечці Поліні вже два роки, співачка зізнається, що й сама досі повністю не відновилася після пологів.

Водночас вона наголошує, що третя донечка стала порятунком для її родини.

Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою: дивіться відео онлайн

Відомо, що після народження Поліни мама перепросила у Світлани за свої слова і в бабусі з онукою прекрасні взаємини.

Мама дуже багато допомагає з Поліною, третьою. У них якась хімія: мама обожнює Поліну, а Поліна – бабусю,

– підкреслила виконавиця.

Що відомо про дітей Світлани Тарабарової

Співачка та її чоловік, відомий продюсер Олексій Бондар, виховують трьох дітей: у 2018 році подружжя вперше стало батьками сина Івана.

У 2020 році в родині з'явилася донька Марія

Навесні 2023 року, вже під час повномасштабної війни, Світлана народила третю дитину – доньку Поліну.

Зауважимо, нещодавно стало відомо, що колишні дівчата Євгена Клопотенка переривали вагітність.