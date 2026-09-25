Кардинальна зміна професії у 47 років: Маша Єфросиніна приголомшила новою роботою

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна відверто розповіла про кризовий період у житті та несподіваний кар'єрний поворот. зірка зізналася, що через війну втратила низку проєктів, але натомість отримала шанс здійснити давню мрію.

На своїй сторінці в інстаграмі Єфросиніна зізналася, що ще кілька місяців тому в неї почали руйнуватися всі напрацювання. Через постійні обстріли зірвалися зйомки пілоту нового шоу, адже студії були розбомблені. До того ж спонсори масово відкликали угоди, оскільки їхні склади з продукцією були вщент знищені.

В мене все почало валитися кілька місяців тому. Все, над чим я працювала - мій фестиваль та мої нові проекти. Київська нова реальність обнулює майже кожен план.. Ось один з прикладів: ми не можемо зняти пілот нового шоу, бо кілька студій, які ми спершу шукали, потім домовлялися - були розбомблені вщент,

– поділилася Маша.

Маша Єфросиніна / фото з інстаграму

Вона також додала, що фінансовий бік її проєктів теж постраждав. Проте замість звичного розпачу ведуча відчула спокійне прийняття ситуації.

Спонсори відкликають угоди, бо в них знищені склади з продукцією – їм навіть немає, що рекламувати. Але до свого абсолютного здивування, я не впала в притаманний мені раніше відчай - схоже, ці чотири з половиною роки таки навчили мене прийняттю – роби все, що можеш, і будь, що буде,

– зізналася знаменитість.

Маша Єфросиніна / фото з інстаграму

У цей вивільнений час Єфросиніна вирішила згадати про своє давнє бажання. Вона розповіла, що завжди шкодувала про нереалізовану акторську кар'єру, адже колись мала багато пропозицій.

Під час виступів я часто зізнавалася, що шкодую про те, що не зробила акторську кар'єру, хоча в мене була купа можливостей і кілька дуже цікавих пропозицій. Я навіть кілька років грала на сцені театру на Подолі.. Але я завжди обирала телеефір.. І знаєте що? Я подумала, чому б мені в 47 років не відновити заняття з акторської майстерності? Для себе! Щоб розпочати шлях до своєї мрії!

– зазначила зірка.

Маша Єфросиніна / фото з інстаграму

Щойно вона наважилася на цей крок, як отримала неочікувану пропозицію, яка змінила все. Наразі Маша активно працює на знімальному майданчику в горах.

Я чи не вдруге в Карпатах за всю війну.. Плюс ще провела добу на Закарпатті, там взагалі вперше була.. Ну що вам сказати - тепер я абсолютно розумію тих людей, хто перебудував свій спосіб життя так, щоб постійно рухатися між цим регіоном та своїм домом, щоб переключатися та не поїхати дахом,

– підсумувала новоспечена акторка.

Маша Єфросиніна / фото з інстаграму

Нещодавно Фагот виступив із гострою критикою на адресу Маші Єфросиніної, зокрема згадавши її колишню позицію щодо мови.







