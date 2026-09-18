В інтерв'ю Аліні Острозькій артист зізнався, що намагався пояснити колезі важливість створення україномовного контенту, проте спочатку зіткнувся з нерозумінням та опором. За його словами, розмова видалася надзвичайно жорсткою.

Вона казала: "И что, я должна все по-украински теперь петь?" Пізніше я бачу, виходить рекламний тизер і вона пише: "100% хітів українською мовою", хоча мені колись вона просто говорила: "І що, я зобов'язана тепер це робити?"

– пригадав музикант.

Фагот переконаний, що згодом Полякова все ж усвідомила всю цінність рідної мови та необхідність адаптувати свою творчість під нові реалії. Співак припускає, що на цю трансформацію вплинули зовнішні обставини та тиск суспільства.

Я пам'ятаю цю жорстку розмову, коли я говорив: "Ти розумієш, що треба вкладатися в це?" А вона не розуміла, що це важливо. А зараз зрозуміла. Може, тому, що час їй по щоках понадавав, може, сама щось усвідомила. Вона розуміє, що треба підлаштовуватись. Але все одно – дай Боже,

– наголосив вокаліст ТНМК.

Полякова / фото з інстаграму

Фагот також згадав ситуацію з телеведучою Машею Єфросиніною, яка разом з Олею Поляковою свого часу заявляла, що їм "зручніше розмовляти російською".

Пам'ятаю, коли Єфросиніна кричала: "Нам по-русски удобней". Перейшли на українську? Перейшли. Погано це виходить? Ні, непогано, нормально. Просто треба трошки зусиль над собою і звикнути до нового. Але вони просто не хотіли, вони розуміли, що на них хтось тисне. А потім зрозуміли, що цей тиск більший, ніж вони собі уявляли, і перейшли. І слава Богу. Комусь не треба, а їм треба був ляпас,

– відрізав артист

Полякова та Єфросиніна / фото з інстаграму

Проте зараз обидві знаменитості створюють контент винятково державною мовою. Як влучно підкреслив Михайлюта, декому просто "потрібен був ляпас", щоб нарешті зробити зусилля над собою, вийти із зони комфорту та відмовитися від мови агресора.



