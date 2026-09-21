Міла Сивацька вперше показала обличчя донечки та розсекретила її незвичне ім'я

Відома українська акторка Міла Сивацька, яка живе в Барселоні, нещодавно вперше стала мамою. 19 вересня знаменитість повідомила про народження донечки.

Тепер акторка розсекретила ім'я дівчинки та показала її обличчя. Світлинами та відео з донечкою Міла поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

На ніжних кадрах маленька дівчинка солодко спить, а на одному з фото навіть мило усміхається уві сні.

Ласкаво просимо у світ, Зої,

– написала зіркова матуся під публікацією.

Додамо, що Міла Сивацька народила у 27 років. Разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Сергієм, у 2024 році акторка переїхала до Іспанії, де й з'явилася на світ їхня донечка.

Тим часом інша українська артистка, Ірина Федишин, готується втретє стати мамою. Співачка вже розсекретила, на якому терміні перебуває, та показала ніжні кадри з вагітної фотосесії.