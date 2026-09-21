Теперь актриса раскрыла имя девочки и показала ее лицо. Фотографиями и видео с дочкой Мила поделилась на своей странице в инстаграме.

На нежных кадрах маленькая девочка сладко спит, а на одном из фото даже мило улыбается во сне.

Добро пожаловать в мир, Зои,

– написала звездная мама под публикацией.

Добавим, что Мила Сивацкая родила в 27 лет. Вместе со своим мужем, бизнесменом Сергеем, в 2024 году актриса переехала в Испанию, где и появилась на свет их дочь.

Тем временем другая украинская артистка, Ирина Федишин, готовится в третий раз стать мамой. Певица уже раскрыла, на каком сроке находится, и показала нежные кадры из фотосессии для беременных.