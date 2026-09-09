MONATIK презентував нову пісню "НуМо" та кліп із KOLA і DANTES

MONATIK презентував нову пісню "НуМо" та кліп до неї. Це друга частина його музичного артпроєкту – мюзиклової відеотрилогії, що плавно перетікають одна в одну й складаються в єдину велику історію.

Прем'єрі "НуМо" передував трек "Тому що" та кліп до нього. У першій частині історії DANTES "одружився" з KOLA, а відео вже зібрало понад 3 мільйони переглядів. Тепер сюжет отримав продовження у новій роботі MONATIK, яка вийшла на його ютуб-каналі.

Події кліпу "НуМо" теж розгортаються на весіллі KOLA і DANTES. MONATIK виголошує тост і виконує нову пісню, яка стала приводом поговорити про найважливіше – мрії, любов, родину та бажання бачити навколо себе більше хорошого.

Пісню "НуМо" артист написав на початку 2026 року. MONATIK зізнається, що тоді йому було непросто емоційно через усе, що відбувається навколо. Водночас саме в цей період у нього виникла ідея заплющити очі й уявити світ таким, яким хочеться його бачити: із сім'єю за одним столом, спільними мріями та музикою, яка звучить голосніше за слова.

У час штучного інтелекту я кажу собі: нумо далі робити живе. У час повномасштабної війни я кажу собі: нумо далі мріяти про гарне і добре. Можливо, це "махровий" оптимізм. Але він мене рятує,

– поділився MONATIK.

MONATIK – "НуМо": дивіться відео онлайн

Якщо перша частина трилогії була драмою, то "НуМо" команда артиста називає фантастикою. А третя частина історії ще попереду. За задумом творців, це не три окремі відео, а три розділи однієї історії. Кожна наступна частина по-новому переосмислює попередню, а фінал має змінити сприйняття подій, які глядач побачив від самого початку.

До речі, нещодавно і сам Володимир Дантес випустив нову пісню про стосунки, які ніяк не вдається закінчити.