Трек вже доступний на всіх музичних платформах. Зокрема, на ютубі DANTES. Сам Володимир не так давно підтвердив, що після розриву з Дашею Кацуріною у нього почалися нові стосунки. Тож прем'єра пісні припала на період особистих змін у житті артиста.

Нова композиція артиста розповідає про стосунки, які ти вже сотню разів обіцяла собі закінчити. Та достатньо йому написати одне повідомлення – і всі рішення та аргументи одразу відходять на другий план. Це історія про ситуацію, знайому багатьом: розум підказує, що у стосунках є проблеми, але почуття щоразу знаходять нові виправдання для партнера.

Мені здається, майже в кожного була така історія, коли всі навколо вже все розуміли, ти теж десь усередині все розумів, але продовжував думати: "Ні, ну цього разу точно все буде інакше". Це пісня про стан коли ти закоханий та через це трохи дурний,

– зазначив сам Володимир Дантес.

Володимир Дантес – "Закохана": дивіться відео онлайн

До речі, ще наприкінці літа слухачі отримали чимало свіжих релізів. Раніше ми розповідали про нові пісні Злати Огнєвіч, Аліни Гросу, Олександра Пономарьова та інших українських виконавців.