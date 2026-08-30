Деякі з них уже встигли привернути увагу слухачів і потрапити до музичних чартів. Далі в матеріалі 24 Каналу розповідаємо про нові пісні українських артистів, які вже можна додати до свого плейлиста.

Олександр Пономарьов

Народний артист презентував патріотичну композицію "Ти – з України". Перші рядки пісні артист написав ще у 2025 році під час повітряної тривоги. Через рік фейсбук нагадав йому про той допис саме в момент чергової тривоги. Пономарьов знову опублікував написані рядки, а згодом доповнив їх і створив повноцінну пісню.

Олександр Пономарьов – "Ти – з України": дивіться відео онлайн

ZLATA OGNEVICH

Злата Огнєвіч презентувала спільний трек з артистом МАКО. Їхня пісня "Дім" розповідає про тугу за рідним краєм, дитячі спогади та бажання повернутися додому. Що цікаво, композиція поєднує українську та французьку мови.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Закриваю очі і бачу рідний дім. Спогади мої, я торкатимусь їх знову. Небо поверни мене туди, де рідний дім. Поведуть дороги, ведуть дороги,

– звучить у композиції.

ZLATA OGNEVICH та МАКО – "Дім": дивіться відео онлайн

Маша Кондратенко

Виконавиця випустила трек про стосунки. У новій пісні "тіп з Рейтарської" вона з іронією розповідає про роман із хлопцем із київської золотоворітської тусовки. Він розбирається у вині, читає Ніцше, слухає вініл, фотографує на плівку та знає наймодніші місця Києва. Здається, це ідеальний варіант для стосунків. Однак згодом героїня дедалі частіше починає згадувати колишнього. Порівнюючи їх, вона розуміє, що насправді сумує за простотою, спонтанністю та людиною, з якою не потрібно було нічого пояснювати.

Маша Кондратенко – "тіп з Рейтарської": дивіться відео онлайн

Аліна Гросу

Ще одну пісню про невдале кохання презентувала Аліна Гросу. "Дурна любов" – запальний літній трек про стосунки, які вкотре не виправдали очікувань. У композиції співачка розповідає про знайомий багатьом сценарій: він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися лише словами, а роман закінчився так само раптово, як і почався. Та замість сумувати GROSU пропонує танцювати й відпускати минуле.

GROSU – Дурна любов": дивіться відео онлайн

VOLIANSKA

Тему непростих стосунків продовжила молода українська співачка VOLIANSKA. У пісні "Кусь" вона розповідає про кохання, яке спочатку було сповнене ніжності та надії на спільне майбутнє. Героїня мріяла про щасливі стосунки та шлюб, однак у результаті вони принесли їй розчарування і біль.

VOLIANSKA – "Кусь": дивіться відео онлайн

iSKra

Про силу та свободу бути собою співає iSKra у новому треку "Ця дівчина". Пісня присвячена жінкам, які не хочуть підлаштовуватися під нав’язані суспільством шаблони. Співачка використала у композиції власний досвід. Раніше їй неодноразово говорили, що вона "занадто голосна", однак iSKra не вважає це недоліком. Навпаки, саме відкритість і можливість вільно проявляти себе вона називає частиною своєї харизми. У пісні артистка нагадує: жінка може бути тихою і ніжною або яскравою та пристрасною – і в кожному з цих проявів немає нічого неправильного.

iSKra – "Ця дівчина": дивіться відео онлайн

Артур Логай

Відомий актор вирішив спробувати себе в музиці та випустив власний трек "Вона". Він не лише виконав композицію, а й сам написав для неї текст і музику.

Логай – "Вона": дивіться відео онлайн

Альона Омаргалієва

Завершуємо добірку кліпом ALENA OMARGALIEVA на пісню "Музико", яка вже встигла завіруситися в TikTok.

Мені хотілося, щоб "Музико" була саме про це – про нас справжніх. Про тих, хто тримається, продовжує жити, знаходить сили усміхатися, кохати й берегти своє, навіть коли поруч війна. І водночас – про тих, хто сьогодні далеко, але душею залишається тут. Де б не опинився українець, частинка його серця завжди знає дорогу додому,

– йдеться в описі до відеороботи.

Альона Омаргалієва – "Музико": дивіться відео онлайн

До слова, нещодавно ми також розповідали, як пісня Ірини Федишин "Чужі уста" через 10 років після релізу несподівано отримала нову хвилю популярності та підкорила тікток.