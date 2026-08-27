Українці масово знімають під неї кумедні відео про ревнощі, а сама співачка вже повертає композицію до своєї концертної програми, передає 24 Канал.

Пісня "Чужі уста" розповідає про болісне розставання, ревнощі та усвідомлення того, що колишній коханий тепер обійматиме іншу.

Сьогодні ж ці життєві рядки користувачі активно використовують у своїх мемах. Вони знімають смішні ролики, обігруючи текст пісні у побутових ситуаціях. Наприклад, дівчата іронізують про свою "неревниву" натуру, коли хлопець просто привітався з продавчинею або не лайкнув історію в інстаграмі.

До тренду долучаються не лише звичайні юзери, а й відомі інфлюенсери. Зокрема, популярна блогерка Даша Кубік також зняла відео під цей хіт у тікток.

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Не менш популярними стали й кавери на пісню. Українці переспівують "Чужі уста" та виконують її на фортепіано й гітарі, ділячись своїми версіями в соцмережах.

Як Федишин відреагувала на популярність пісні?

Сама Ірина Федишин зізналася, що приємно здивована новою хвилею популярності свого треку. Артистка подякувала слухачам за те, що вони продовжують підтримувати українську музику.

Буду і я в тренді. Не знаю, що сталося з цією піснею, але вона повертається в мою концертну програму,

– зазначила артистка.

Ірина справді додала хіт до своєї концертної програми. 24 серпня під час фестивалю "Код нації" в "Артеку Прикарпаття", який проходив з нагоди Дня Незалежності України, вона виконала "Чужі уста" наживо. Особливо зворушливо було бачити, як діти різного віку разом зі співачкою співали слова вірусної пісні.

Втім, популярність треку – не єдина радісна новина в житті Ірини Федишин. Нещодавно стало відомо, що артистка втретє стане мамою.