Цього разу блогерка опублікувала в інстаграм-сторіс кілька кадрів із прогулянки в лісі, на яких показала свого коханого.

На фото пара гуляє серед сосен у високій траві, а поруч із ними – їхній великий кучерявий пес. На одному з кадрів Дантес і Неправда по черзі несуть собаку на руках. Підбірку завершує фото біля заміського будинку, де артист сидить на подвір’ї разом із чотирилапим улюбленцем.

Анастасія Неправда з Володимиром Дантесом і собакою / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, собаку звати Василь. Дантес завів його ще під час стосунків із колишньою дівчиною Дашею Кацуріною. Пес породи лабрадудль, а восени йому виповниться три роки.

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Раніше відомий блогер Сергій Халус розповів, якою є нова дівчина Володимира Дантеса в житті.