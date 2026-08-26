На этот раз блогерша опубликовала в инстаграме Stories несколько снимков с прогулки по лесу, на которых запечатлела своего возлюбленного.

На фото пара гуляет среди сосен в высокой траве, а рядом с ними – их большой кудрявый пес. На одном из кадров Дантес и Неправда по очереди несут собаку на руках. Завершает подборку фото у загородного дома, где артист сидит во дворе вместе с четвероногим питомцем.

Анастасия Неправда с Владимиром Дантесом и собакой / Скриншот из Instagram-сторис

К слову, собаку зовут Василий. Дантес завел его еще во время отношений с бывшей девушкой Дашей Кацуриной. Пес породы лабрадудль, а осенью ему исполнится три года.

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Ранее известный блогер Сергей Халус рассказал, какой на самом деле является новая девушка Владимира Дантеса.