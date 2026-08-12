У мережі дедалі частіше обговорюють дівчину та її оточення. Більше про Анастасію Неправду розповів відомий український блогер Сергій Халус, який давно з нею товаришує. Про дівчину Халус висловився в новому випуску шоу "Ні стида, ні совісті", яке виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".

Сергій заявив, що Володимиру дуже пощастило з обраницею. За його словами, Анастасія має легкий характер і вміє знаходити спільну мову з оточенням.

Шикарна дівчина… У Dantes більше не буде депресії, тому що із цією дівчиною не засумуєш. Вона офігенна, у неї завжди класний настрій. Вона прям дуже класна,

– наголосив блогер.

Новий випуск шоу "Ні стида, ні совісті": дивіться відео онлайн

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До слова, нещодавно Анастасія засвітилася на концерті Дантеса в Києві. Вона прийшла підтримати коханого та потрапила в об'єктиви камер.