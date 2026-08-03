Серед гостей була й нова обраниця співака Анастасія Неправда. Вона показала кадри з концерту у своїх інстаграм-сторіс.

Анастасія опублікувала фото та відео з виступу коханого, показавши, який вигляд мала на концерті.

Анастасія Неправда показала кадри з концерту Володимира Дантеса / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Анастасія Неправда на концерті Дантеса у Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

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Чим відома Анастасія Неправда?

Згідно з інформацією з її профілю в LinkedIn, Анастасія вже понад чотири роки будує кар'єру в iGaming-компанії, де обіймає посаду Sponsorship Account Manager і керує командою в esports-напрямку. Раніше вона працювала в рекламній агенції HAVAS DIGITAL на посаді Influencer Marketing Manager, а ще до цього – як PR-менеджер.

Вищу освіту нова обраниця артиста здобула в Київському державному торговельно-економічному університеті.

До того ж мережі можна знайти інформацію, що Анастасія Неправда працювала моделлю.

Попри хвилю обговорень у мережі, ані Володимир Дантес, ані Анастасія Неправда поки що не робили офіційних заяв про статус своїх стосунків. Водночас користувачі соцмереж уже встигли зібрати чимало непрямих "підказок", які свідчать, що пара справді разом.