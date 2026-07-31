Поки що ні Дантес, ні Неправда ці припущення не коментували. Однак шанувальники вже знайшли кілька "доказів", які, на їхню думку, вказують на їхні стосунки. Найбільше обговорень викликали їхні взаємні реакції в інстаграмі та відео, яке побачили в дописі Неправди, передає 24 Канал.

Користувачі звернули увагу, що Володимир Дантес активно стежить за сторінкою Анастасії Неправди в інстаграмі. Він не лише ставить вподобайки під її публікаціями, а й залишає короткі інтригуючі коментарі.

Зокрема, під одним із нещодавніх дописів артист написав "Горимо", а під іншим залишив лаконічне "Ауч".

Дантес коментує дописи Анастасії Неправди / Скриншот з інстаграму

Володимир Дантес прокоментував допис Анастасії Неправди / Скриншот з інстаграму

Саме ця активність і підсилила розмови про те, що між ними може бути не просто дружнє спілкування.

Найбільше обговорень викликав допис самої Анастасії, який вона супроводила підписом про те, що цей контент містить любов. У каруселі фото та відео користувачі помітили ролик із палким поцілунком з Дантесом.

Палкий поцілунок Володимира Дантеса з коханою: дивіться відео онлайн

Цікаво, що саме це відео співак раніше публікував у своїх сторіс з нагоди власного дня народження. Крім того, на одному зі знімків у профілі маркетологині видно собаку, яка за породою та забарвленням дуже схожа на домашнього улюбленця Дантеса Василя, якого він завів ще під час попередніх стосунків.

Фото Анастасії Неправди / Світлина з її інстаграму

Нагадаємо, раніше ми писали детальний матеріал про нову обраницю Володимира Дантеса та її професійну діяльність.