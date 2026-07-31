Пока что ни Дантес, ни Неправда эти предположения не комментировали. Однако поклонники уже нашли несколько "доказательств", которые, по их мнению, указывают на их отношения. Наибольший резонанс вызвали их взаимные реакции в инстаграме и видео, которое появилось в посте Неправды, передает 24 Канал.

Пользователи обратили внимание, что Владимир Дантес активно следит за страницей Анастасии Неправды в инстаграме. Он не только ставит лайки под ее публикациями, но и оставляет короткие интригующие комментарии.

В частности, под одним из недавних постов артист написал "Горим", а под другим оставил лаконичное "Ауч".

Дантес комментирует посты Анастасии Неправды / Скриншот из инстаграма

Владимир Дантес прокомментировал пост Анастасии Неправды / Скриншот из инстаграма

Именно эта активность и усилила разговоры о том, что между ними может быть не просто дружеское общение.

Наибольший резонанс вызвал пост самой Анастасии, который она сопроводила подписью о том, что этот контент содержит любовь. В карусели фото и видео пользователи заметили ролик с страстным поцелуем с Дантесом.

Страстный поцелуй Владимира Дантеса с возлюбленной: смотрите видео онлайн

Интересно, что именно это видео певец ранее публиковал в своих сторис по случаю собственного дня рождения. Кроме того, на одном из снимков в профиле маркетолога видна собака, которая по породе и окрасу очень похожа на домашнего питомца Дантеса Василия, которого он завел еще во время предыдущих отношений.

Фото Анастасии Неправды / Снимок из ее инстаграма

Напомним, ранее мы публиковали подробный материал о новой избраннице Владимира Дантеса и ее профессиональной деятельности.