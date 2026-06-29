Несмотря на то, что разглядеть девушку на кадрах непросто, фанаты в Threads сразу же взялись за расследование и быстро установили её личность, сообщает 24 Канал.
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Так, имя девушки, с которой, вероятно, встречается певец, – Анастасия Неправда. Она брюнетка с короткими волосами и зелеными глазами.
Анастасия Неправда / Фото из её Instagram Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Пользователи предположили, что именно она является новой избранницей Дантеса, после того как обратили внимание на её страницу в Instagram. В сторис Анастасия публиковала фото с любимым, которого поздравляла с днем рождения. Дата праздника совпадает с днем рождения Дантеса – 28 июня.
Также подписчики обратили внимание на ещё одну деталь: на фото у мужчины были татуировки, очень похожие на татуировки певца.
Новая девушка Дантеса поздравила его с днем рождения / Скриншот из Instagram-сторис
Что известно о новой девушке Владимира Дантеса?
Анастасия Неправда – специалист в сфере маркетинга и спонсорства.
Судя по её профилю в LinkedIn, она уже более 4 лет работает в iGaming-компании на должности Sponsorship Account Manager и руководит командой в сфере киберспорта. До этого успела поработать в рекламном агентстве HAVAS DIGITAL в качестве Influencer Marketing Manager, а ещё раньше – PR-менеджером. Образование Анастасия получила в Киевском государственном торгово-экономическом университете.
Среди её навыков – работа со СМИ, PR, корпоративные коммуникации и развитие бренда.
Що відомо про Анастасію Неправду / Скриншоти з LinkedIn
Также в сети есть информация о том, что Анастасия Неправда имеет опыт работы в модельном бизнесе.
Анастасия Неправда / Скриншот из сети
Доступ к её страницам в социальных сетях пока закрыт для посторонних.
- Кстати, ранее наша редакция публиковала подробный материал о том, как изменился Владимир Дантес с момента участия в "Фабрике звёзд" до сегодняшнего дня.