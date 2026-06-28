В этот день он заинтриговал подписчиков видео с загадочной девушкой. Ролик артист опубликовал в Instagram Stories.

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В видео Дантес нежно целуется с девушкой, однако её лица не видно – камера была установлена так, что разглядеть её невозможно.

Дантес заинтриговал поцелуем с загадочной девушкой: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Дантеса?

Около года в сети ходят слухи, что певец расстался с дизайнером Дашей Кацуриной. Пара подтвердила отношения в 2022 году – тогда же оба расстались со своими бывшими партнерами.

Напомним, Дантес был женат на Надежде Дорофеевой с 2015 по 2023 год. После развода певица вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина – бывшего мужа Даши.

Дантес и Кацурина проводили много времени вместе, в том числе с детьми дизайнерши. Они были знакомы с семьями друг друга и иногда устраивали совместные встречи. Ранее Даша даже намекала на возможную свадьбу.

Слухи о расставании пары появились после того, как они перестали публиковать совместные фото и видео. Звезд не замечали вместе на публике. Также Кацурина делилась, что пользуется приложениями для знакомств, среди которых было и приложение для свиданий.

В то же время ни Владимир, ни Даша официально не комментируют эти слухи.