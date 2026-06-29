Попри те що розгледіти дівчину на кадрах непросто, фани в Threads одразу взялися за розслідування і швидко встановили її особу, передає 24 Канал.
До теми На тлі чуток про розставання з Кацуріною: Дантес заінтригував поцілунком із таємничою дівчиною
Так, ім'я дівчини, з якою, ймовірно, зустрічається співак, – Анастасія Неправда. Вона брюнетка з коротким волоссям і зеленими очима.
Анастасія Неправда / Фото з її інстаграму Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Користувачі припустили, що саме вона є новою обраницею Дантеса, після того як звернули увагу на її сторінку в інстаграмі. У сторіс Анастасія публікувала фото з коханим, якого вітала з днем народження. Дата свята збігається з днем народження Дантеса – 28 червня.
Також підписники звернули увагу на ще одну деталь: на фото у чоловіка було татуювання, яке дуже схоже на татуювання співака.
Нова дівчина Дантеса привітала його з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про нову дівчину Володимира Дантеса?
Анастасія Неправда – фахівчиня у сфері маркетингу та спонсорства.
Судячи з її LinkedIn-профілю, вона вже понад 4 роки працює в iGaming-компанії на посаді Sponsorship Account Manager і керує командою в esports-напрямку. До цього встигла попрацювати в рекламній агенції HAVAS DIGITAL як Influencer Marketing Manager, а ще раніше – PR-менеджером. Освіту Анастасія здобула в Київському Державному торгівельно-економічному університеті.
Серед її навичок – робота зі ЗМІ, PR, корпоративні комунікації та розвиток бренду.
Що відомо про Анастасію Неправду / Скриншоти з LinkedIn
Також у мережі є інформація про те, що Анастасія Неправда має досвід у моделінгу.
Анастасія Неправда / Скриншот з мережі
Доступ до її сторінок у соціальних мережах наразі закритий від сторонніх.
- До речі, раніше наша редакція писала детальний матеріал про те, як змінився Володимир Дантес від "Фабрики зірок" до сьогодні.