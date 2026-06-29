Попри те що розгледіти дівчину на кадрах непросто, фани в Threads одразу взялися за розслідування і швидко встановили її особу, передає 24 Канал.

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Так, ім'я дівчини, з якою, ймовірно, зустрічається співак, – Анастасія Неправда. Вона брюнетка з коротким волоссям і зеленими очима.

Анастасія Неправда / Фото з її інстаграму

Користувачі припустили, що саме вона є новою обраницею Дантеса, після того як звернули увагу на її сторінку в інстаграмі. У сторіс Анастасія публікувала фото з коханим, якого вітала з днем народження. Дата свята збігається з днем народження Дантеса – 28 червня.

Також підписники звернули увагу на ще одну деталь: на фото у чоловіка було татуювання, яке дуже схоже на татуювання співака.

Нова дівчина Дантеса привітала його з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про нову дівчину Володимира Дантеса?

Анастасія Неправда – фахівчиня у сфері маркетингу та спонсорства.

Судячи з її LinkedIn-профілю, вона вже понад 4 роки працює в iGaming-компанії на посаді Sponsorship Account Manager і керує командою в esports-напрямку. До цього встигла попрацювати в рекламній агенції HAVAS DIGITAL як Influencer Marketing Manager, а ще раніше – PR-менеджером. Освіту Анастасія здобула в Київському Державному торгівельно-економічному університеті.

Серед її навичок – робота зі ЗМІ, PR, корпоративні комунікації та розвиток бренду.

Що відомо про Анастасію Неправду / Скриншоти з LinkedIn

Також у мережі є інформація про те, що Анастасія Неправда має досвід у моделінгу.

Анастасія Неправда / Скриншот з мережі

Доступ до її сторінок у соціальних мережах наразі закритий від сторонніх.