В день его рождения 24 Канал покажет, как изменился Владимир Дантес и чем он занимается сегодня.

Читайте также Получили российские паспорта и не только: украинские ведущие, которые оказались предателями

Во втором сезоне "Фабрики звёзд" певец выступал в дуэте с Вадимом Олейником под названием "ДиО.фильмы". Именно в таком составе ребятам удалось одержать победу.

Как изменился Владимир Дантес / Коллаж 24 Канала

Группа просуществовала до 2015 года, а затем ребята разошлись каждый своей дорогой. Владимир начал пробовать себя в роли радиоведущего, причем довольно успешно. Дантес также был и остается ведущим и участником различных телепрограмм. В частности: "Еда, я люблю тебя", "Маленькие гиганты", "Лига смеха", "Маскарад", "Я люблю Украину", "Кто сверху?" и другие. А недавно стало известно, что певец станет ведущим обновленного талант-шоу "Фабрика звезд". А соведущей будет Даша Кубик.

Уверен – это очень подходящий момент для возвращения. Ведь сегодня артист – это уже не просто человек, который умеет петь. Это человек, которому есть что сказать, который пишет музыку, имеет свою позицию, создает себя и свой стиль. И разбирается во всех звеньях производства,

– отметил певец.



Владимир Дантес сейчас / Фото из инстаграма певца

Также напомним, что ранее артист был женат на Надежде Дорофеевой. Пара познакомилась в поезде, когда оба ехали на концерты. В итоге всё закончилось свадьбой. Они поженились в 2015 году. На торжество молодожёны пригласили не только родных и друзей, но и коллег из шоу-бизнеса.

Свадьба Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой / Фото из сети

Но в 2022 году они объявили о разводе. Как сообщалось в прессе, причиной такого решения стало то, что звезды перестали любить друг друга, однако остаются друзьями.

Архивные фото Владимира Дантеса в начале карьеры / Фото из сети

Сегодня артист активно помогает армии и участвует в различных благотворительных программах. В начале этого года в украинский прокат вышел полнометражный фильм "Все оттенки искушения", где Владимир сыграл главную роль.

Владимир Дантес в фильме "Все оттенки искушения" / Кадр из фильма

На июль и август у певца запланированы концерты в нескольких городах Украины: Одесса, Запорожье, Киев, Черкассы, Харьков и Полтава.