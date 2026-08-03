Среди гостей была и новая возлюбленная певца Анастасия Неправда. Она опубликовала кадры с концерта в своих инстаграм-сторисах.

Анастасия поделилась фото и видео с выступления возлюбленного, показав, как она выглядела на концерте.

Анастасия Неправда показала кадры с концерта Владимира Дантеса / Скриншот из ее инстаграм-сторис

Анастасия Неправда на концерте Дантеса в Киеве / Скриншот из ее инстаграм-сторис

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Чем известна Анастасия Неправда?

Согласно информации из ее профиля в LinkedIn, Анастасия уже более четырех лет строит карьеру в iGaming-компании, где занимает должность Sponsorship Account Manager и руководит командой в направлении киберспорта. Ранее она работала в рекламном агентстве HAVAS DIGITAL на должности Influencer Marketing Manager, а до этого – в качестве PR-менеджера.

Высшее образование новая избранница артиста получила в Киевском государственном торгово-экономическом университете.

Кроме того, в сети можно найти информацию о том, что Анастасия Неправда работала моделью.

Несмотря на волну обсуждений в сети, ни Владимир Дантес, ни Анастасия Неправда пока не делали официальных заявлений о статусе своих отношений. В то же время пользователи соцсетей уже успели собрать немало косвенных "подсказок", свидетельствующих о том, что пара действительно вместе.