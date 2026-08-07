Уже кілька місяців у мережі ходили чутки, що співак зустрічається з маркетологинею Анастасією Неправдою. А 6 серпня він сам підтвердив роман. Закохані опублікували спільне селфі в ліфті й таким чином поставили крапку в усіх чутках. Хто така нова обраниця Дантеса та що про неї відомо – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Від чуток до офіційного підтвердження роману

Після розриву з Дашею Кацуріною Володимир Дантес зізнавався, що більше не хоче робити свої стосунки публічними. Але приховувати нове кохання довго не вдалося. Перші чутки з'явилися після дня народження артиста. Тоді він опублікував відео, на якому цілується з дівчиною, але не показав її обличчя.

Володимир Дантес показав відео з Анастасією Неправдою: дивіться онлайн

Втім, шанувальники швидко здогадалися, хто його нова обраниця. Вони звернули увагу на однакові локації, взаємні підписки в соцмережах і навіть зіставили татуювання на руці співака з фото загадкової незнайомки. Так у мережі почали говорити, що Дантес зустрічається з маркетологинею Анастасією Неправдою. Остаточно всі сумніви пара розвіяла 6 серпня, коли опублікувала спільне селфі в ліфті. На фото вони позують в однакових футболках із принтом пухнастого собаки Дантеса та жартівливо підписали світлину: "Продамо мерч".

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Володимир Дантес та Анастасія Неправда з собакою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Не співачка і не блогерка: чим займається Анастасія Неправда

Анастасія Неправда народилася 11 лютого 1994 року. Цьогоріч їй виповнилося 32 роки. Вона на шість років молодша за Володимира Дантеса та не має стосунку до світу шоу-бізнесу. Натомість будує кар'єру у сфері маркетингу. У своєму профілі в інстаграмі Анастасія жартома називає себе esports marketing baby.

Відомо, що вона закінчила Київський національний торговельно-економічний університет і вже багато років будує кар'єру в цифровому маркетингу. Свого часу працювала в PR-агенції Quadrate 28, відповідала за співпрацю з інфлюенсерами в компанії HAVAS DIGITAL, а останні чотири роки працює в iGaming-компанії. Там Анастасія Неправда обіймає посаду Sponsorship Account Manager, керує командою та відповідає за напрямок кіберспорту.

До роботи в маркетингу Анастасія також пробувала себе в моделінгу.

У соцмережах вона веде лайфстайл-блог, де ділиться кадрами з подорожей, робочих заходів і повсякденного життя. Судячи з її дописів, Анастасія багато подорожує. Вона вже побувала в Італії, Іспанії, Німеччині, Португалії та інших країнах.

Анастасія Неправда показала кадри з-за кордону. Для перегляду фото та відео гортайте праворуч:

До речі, деякий час сторінка Анастасії в інстаграмі була закритою, однак після появи чуток про роман із Дантесом вона відкрила профіль для всіх користувачів.

Зараз Анастасія має темне волосся, однак раніше була блондинкою. Через це користувачі в мережі вже почали порівнювати її із попередніми обраницями співака.

Як змінилася Анастасія Неправда / Фото з її інстаграму

Ще одна деталь, яка привернула увагу шанувальників, – список її підписок в інстаграмі. Серед них є дві найвідоміші колишні обраниці Дантеса – співачка Надя Дорофєєва та бізнесвумен Даша Кацуріна.

Анастасія Неправда підписана на колишню дружину Дантеса / Скриншот з інстаграму

Анастасія Неправда підписана на колишню дівчину Володимира Дантеса / Скриншот з інстаграму

Чи знайомі вони особисто, наразі невідомо.

Що відомо про нові стосунки Дантеса?

Хоча Володимир і Анастасія поки не розповідають про свої стосунки в інтерв'ю, вони не приховують почуттів у соцмережах. Дантес регулярно залишає під фото Анастасії коментарі з публічним фліртом на кшталт "горім!" або "ауч". Вона ж підтримує його офлайн, з'являючись на сольних концертах у Києві.

Схоже, співак знайшов людину, яка поділяє його почуття гумору, любов до тварин і динамічний стиль життя.