На свіжій світлині в інстаграмі, зробленій у дзеркалі ліфта, закохані позують у невимушеній атмосфері. Пара вирішила приміряти кумедні парні образи: на них одягнені базові футболки (Володимир обрав чорну, а його обраниця -білу) з однаковим великим принтом пухнастого собаки. Анастасія робить селфі, приховуючи обличчя за телефоном, тоді як Дантес стоїть позаду та ніжно тулиться до її щоки.

Володимир Дантес та Анастасія Неправда / фото з інстаграму

Поруч із парою стоїть сам винуватець принту – песик артиста, який кумедно тягнеться та заглядає на закоханих. Романтичний кадр супроводжується лаконічним жартом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Продамо мерч,

– написали закохані.

Варто зазначити, що чутки про новий роман співака активно ширяться вже певний час. Анастасія Неправда, яка молодша за артиста на 6 років, нещодавно зробила свою сторінку в Instagram публічною.

В день народження Дантеса вона публічно зізналася в коханні загадковому чоловіку. Тоді Анастасія показала лише руку свого обранця, але уважні прихильники миттєво впізнали виконавця за його характерними татуюваннями.

Раніше дівчина вже бувала на концертах свого обранця, але це перше спільне фото, де чітко видно пару, хоча уважні користувачі мережі викрили їхній роман набагато раніше.