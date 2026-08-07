На свежей фотографии в инстаграме, сделанной в зеркале лифта, влюбленные позируют в непринужденной обстановке. Пара решила примерить забавные парные образы: на них надеты простые футболки (Владимир выбрал черную, а его избранница – белую) с одинаковым большим принтом пушистой собаки. Анастасия делает селфи, скрывая лицо за телефоном, а Дантес стоит сзади и нежно прижимается к ее щеке.

Владимир Дантес и Анастасия Неправда / фото из инстаграма

Рядом с парой стоит сам виновник принта – песик артиста, который забавно вытягивается и заглядывает на влюбленных. Романтический кадр сопровождается лаконичной шуткой

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– написали влюбленные.

Стоит отметить, что слухи о новом романе певца активно ходят уже некоторое время. Анастасия Неправда, которая моложе артиста на 6 лет, недавно сделала свою страницу в инстаграме публичной.

В день рождения Дантеса она публично призналась в любви загадочному мужчине. Тогда Анастасия показала только руку своего избранника, но внимательные поклонники мгновенно узнали исполнителя по его характерным татуировкам.

Ранее девушка уже бывала на концертах своего избранника, но это первое совместное фото, где четко видна пара, хотя внимательные пользователи сети раскрыли их роман гораздо раньше.