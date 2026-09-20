Музичні новинки тижня: що послухати від ХАСа, Олі Цибульської та інших артистів

Українські виконавці продовжують тішити слухачів новою музикою. Цього разу артисти випустили пісні про кохання, пристрасть, розставання та стосунки.

24 Канал зібрав свіжі релізи українських артистів і розповідає, про що вони. Кліпи до композицій також дивіться далі в нашому матеріалі.

BRYKULETS та IVAN LIULENOV

BRYKULETS та IVAN LIULENOV випустили спільний трек "НІ ЗА ШО" – легку й романтичну пісню про щире кохання. Артисти розповідають про прості та теплі почуття, які дарують радість і допомагають бачити хороше навіть у складні часи.

BRYKULETS та IVAN LIULENOV – "НІ ЗА ШО": дивіться відео онлайн

MAYOROVA

У новій композиції "Речення" MAYOROVA говорить про те, що справжні почуття видно не зі слів, а з вчинків. Можна багато говорити про любов і давати обіцянки, але саме дії людини показують, наскільки щирі її почуття.

MAYOROVA – "Речення": дивіться відео онлайн

Lyuda Bielousova

Співачка Lyuda Bielousova, яка раніше виступала під псевдонімом LELY45, також представила нову ліричну композицію "У наступному житті". У пісні артистка розповідає про болісне розставання після стосунків, у яких втратила довіру до коханої людини. Героїня вирішує поставити крапку в цій історії та більше не триматися за минуле.

Lyuda Bielousova – "У наступному житті": дивіться відео онлайн

Оля Цибульська

Оля Цибульська випустила трек "Палаю" про бажання і ту частину закоханості, про яку зазвичай воліють мовчати. У нові пісні вона говорить про жіночу сексуальність без виправдань і водночас, про страх втратити голову через людину, яка стала важливою.

Оля Цибульська – "Палаю": дивіться відео онлайн

Квітослава Гіга

Квітослава Гіга у новому треку "Щаслива" співає про кохання, яке приносить щастя, спокій і допомагає бути собою. Це історія про стосунки, у яких не потрібно прикидатися чи підлаштовуватися під чиїсь очікування. Поруч із коханою людиною можна розслабитися, бути справжньою та просто насолоджуватися своїми почуттями.

Квітослава Гіга – "Щаслива": дивіться відео онлайн

ХАС

ХАС у пісні "Небо" говорить про самотність, спогади та переживання після розставання. Артист розповідає про момент, коли людина розуміє, що важливий період її життя завершився, але ще не може змиритися з цією втратою. Після розриву біль не завжди минає одразу – іноді саме тоді починається найскладніший період, коли доводиться вчитися жити без близької людини.

ХАС – "Небо": дивіться відео онлайн

PANCHYSHYN

Потужний рок-трек "Ти все, чим дихаю" PANCHYSHYN присвятив сильному коханню та особливому зв'язку між двома людьми. Це історія про почуття, коли кохана людина стає настільки важливою, що вже складно уявити своє життя без неї.

PANCHYSHYN – "Ти все, чим дихаю": дивіться відео онлайн

До речі, нещодавно Володимир Дантес та Вадим Олійник знову заспівали разом на "Фабриці зірок". Артисти виконали свій відомий хіт "Дівчину Олю".