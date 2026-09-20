24 Канал собрал свежие релизы украинских артистов и рассказывает, о чем они. Клипы на эти композиции также смотрите далее в нашем материале.

BRYKULETS и IVAN LIULENOV

BRYKULETS и IVAN LIULENOV выпустили совместный трек "НІ ЗА ШО" – легкую и романтическую песню о настоящей любви. Артисты рассказывают о простых и теплых чувствах, которые дарят радость и помогают видеть хорошее даже в сложные времена.

BRYKULETS и IVAN LIULENOV – "НІ ЗА ШО": смотрите видео онлайн

MAYOROVA

В новой композиции "Речення" MAYOROVA говорит о том, что настоящие чувства видно не по словам, а по поступкам. Можно много говорить о любви и давать обещания, но именно действия человека показывают, насколько искренни его чувства.

MAYOROVA – "Речення": смотрите видео онлайн

Lyuda Bielousova

Певица Lyuda Bielousova, ранее выступавшая под псевдонимом LELY45, также представила новую лирическую композицию "В следующей жизни". В песне артистка рассказывает о болезненном расставании после отношений, в которых она утратила доверие к любимому человеку. Героиня решает поставить точку в этой истории и больше не цепляться за прошлое.

Lyuda Bielousova – "В следующей жизни": смотрите видео онлайн

Оля Цибульская

Оля Цибульская выпустила трек "Палаю" о желании и той части влюбленности, о которой обычно предпочитают молчать. В новой песне она говорит о женской сексуальности без оправданий и в то же время о страхе потерять голову из-за человека, который стал для нее важным.

Оля Цибульская – "Палаю": смотрите видео онлайн

Квитослава Гига

Квитослава Гига в новом треке "Счастлива" поет о любви, которая приносит счастье, спокойствие и помогает быть собой. Это история об отношениях, в которых не нужно притворяться или подстраиваться под чьи-то ожидания. Рядом с любимым человеком можно расслабиться, быть настоящей и просто наслаждаться своими чувствами.

Квитослава Гига – "Счастливая": смотрите видео онлайн

ХАС

ХАС в песне "Небо" говорит об одиночестве, воспоминаниях и переживаниях после расставания. Артист рассказывает о моменте, когда человек понимает, что важный период его жизни завершился, но еще не может смириться с этой потерей. После разрыва боль не всегда проходит сразу – иногда именно тогда начинается самый сложный период, когда приходится учиться жить без близкого человека.

ХАС – "Небо": смотрите видео онлайн

PANCHYSHYN

Мощный рок-трек "Ты – все, чем я дышу" PANCHYSHYN посвятил сильной любви и особой связи между двумя людьми. Это история о чувствах, когда любимый человек становится настолько важным, что уже сложно представить свою жизнь без него.

PANCHYSHYN – "Ты – все, чем я дышу": смотрите видео онлайн

Кстати, недавно Владимир Дантес и Вадим Олейник снова спели вместе на "Фабрике звезд". Артисты исполнили свой известный хит "Девочка Оля".