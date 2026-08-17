Наречений Лесі Нікітюк переніс операцію: військовий показав фото з лікарні

Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, переніс операцію на нозі.

Про це захисник повідомив в інстаграмі, опублікувавши фото з лікарні.

Бабчук не розповів, що саме стало причиною хірургічного втручання. Водночас він запевнив, що після відновлення планує повернутися до служби.

Операцію зробили, лапку полагодили, скоро вже на службу,

– написав військовий.

Наречений Лесі Нікітюк переніс операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс

До цього Дмитро встиг провести час із коханою. Нещодавно він опублікував спільне фото з Нікітюк – пара позувала в ретро-автомобілі, прикрашеному яскравими квітами. Для шанувальників це стало однією з рідкісних публічних появ пари разом за останній час.

Леся Нікітюк з Дмитром Бабчуком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Телеведуча також показувала селфі з Бабчуком та Олександром Іванцовим – Героєм України й автором книги "Флешбек: Маріуполь". У ній Іванцов розповідає, як на гелікоптері потрапив до оточеного Маріуполя та долучився до оборони "Азовсталі". Після наказу здатися в полон він відмовився це зробити, а згодом самостійно подолав майже 200 кілометрів окупованої території, щоб дістатися до підконтрольної Україні території. Книгу з особистим підписом Олександр подарував Лесі Нікітюк.

Леся Нікітюк з Олександром Іванцовим та Дмитром Бабчуком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Напередодні коханий Лесі Нікітюк уперше за довгий час показав спільне фото з їхнім сином Оскаром.