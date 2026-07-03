На знімку помітно, як малюк підріс за останні кілька місяців. Світлину Дмитро опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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На фото чоловік позує в чорному луці, тримаючи сина на руках. Водночас Оскара одягнули у світлі пісочні штанці та блакитний светр, доповнивши образ лоферами.

Що цікаво, цього разу Бабчук частково показав обличчя сина, хоча пара зазвичай намагалася приховувати зовнішність дитини від сторонніх очей.

Син військового та телеведучої,

– лаконічно підписав фото Дмитро.

Для довідки! У січні 2025 року Леся Нікітюк оголосила про заручини з Дмитром. Водночас вони ще не одружені. Пара відклала весілля через службу чоловіка. Відомо, що Нікітюк та Бабчук хочуть влаштувати масштабне свято.

Нагадаємо, що у червні цього року Оскару виповнився один рік. Раніше ми писали про те, як зворушливо Леся Нікітюк привітала малюка з днем народження.