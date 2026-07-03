На снимке видно, как малыш подрос за последние несколько месяцев. Фотографию Дмитрий опубликовал на своей странице в инстаграме.

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На фото мужчина позирует в черном луке, держа сына на руках. При этом Оскара одели в светлые песочные штанишки и голубой свитер, дополнив образ лоферами.

Что интересно, на этот раз Бабчук частично показал лицо сына, хотя пара обычно старалась скрывать внешность ребенка от посторонних глаз.

Сын военного и телеведущей,

– лаконично подписал фото Дмитрий.

Для справки! В январе 2025 года Леся Никитюк объявила о помолвке с Дмитрием. При этом они еще не поженились. Пара отложила свадьбу из-за службы мужчины. Известно, что Никитюк и Бабчук хотят устроить грандиозный праздник.

Напомним, что в июне этого года Оскару исполнился один год. Ранее мы писали о том, как трогательно Леся Никитюк поздравила малыша с днем рождения.