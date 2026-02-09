Подробностями Никитюк поделилась в проекте "Тур звездами". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс.
Журналистка Наталья Тур встретилась с Лесей Никитюк за кулисами Национального отбора на Евровидение-2026, которое телеведущая вела вместе с Тимуром Мирошниченко.
Во время разговора Никитюк призналась, что пока не слишком активно готовится к свадьбе с Дмитрием Бабчуком. Говорит, что она "на этапе мечты". Еще раньше телеведущая говорила, что они отложили свадьбу из-за службы мужчины.
Мы спланируем, конечно, настолько быстро, насколько Дмитрию будет позволять его работа. Мы хотим свадьбу. Я никогда о ней не думала на самом деле. Мне не хватало всегда фантазии. Вот для других я видела свадебные платья, а себя очень долго не видела (в свадебном платье – 24 Канал). Но сейчас вижу,
– объяснила Никитюк.
Напомним, в недавнем интервью Еве Коршик дизайнер Эльвира Гасанова проговорилась, что Леся Никитюк хочет заказать у нее свадебное платье. Телеведущая была в платье от бренда GASANOVA на крещении сына.
Что известно о личной жизни Леси Никитюк?
В начале января 2025 года Леся Никитюк сообщила, что обручилась с Дмитрием Бабчуком. Военный сделал предложение любимой во время отдыха в Карпатах и подарил роскошное кольцо.
В июне телеведущая объявила о беременности. Она долго скрывала, что при надежде, однако слухи об этом появились в СМИ еще в конце января.
Никитюк родила первенца 15 июня, в День отца. Осенью Никитюк и Бабчук покрестили сына в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Они назвали мальчика Оскаром.