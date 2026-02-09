Подробицями Нікітюк поділилась у проєкті "Тур зірками". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс.

Журналістка Наталія Тур зустрілась з Лесею Нікітюк за лаштунками Національного відбору на Євробачення-2026, яке телеведуча вела разом з Тимуром Мірошниченком.

Під час розмови Нікітюк зізналась, що наразі не надто активно готується до весілля з Дмитром Бабчуком. Каже, що воно "на етапі мрії". Ще раніше телеведуча говорила, що вони відклали весілля через службу чоловіка.

Ми сплануємо, звичайно, настільки швидко, наскільки Дмитру буде дозволяти його робота. Ми хочемо весілля. Я ніколи про нього не думала насправді. Мені не вистачало завжди фантазії. От для інших я бачила весільні сукні, а себе дуже довго не бачила (у весільній сукні – 24 Канал). Але зараз бачу,

– пояснила Нікітюк.

Леся Нікітюк у "Турі зірками": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю Єві Коршик дизайнерка Ельвіра Гасанова проговорилась, що Леся Нікітюк хоче замовити у неї весільну сукню. Телеведуча була у сукні від бренду GASANOVA на хрещенні сина.

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк?