Нікітюк з'явилась на сцені у вишуканій сукні від бренду GASANOVA. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
Леся Нікітюк обрала довгу чорну сукню без рукавів та з приталеним верхом, що чудово підкреслювала фігуру телеведучої. Знаменитість елегантно вклала волосся, злегка його підкрутивши, і зробила природний макіяж. Так, образ Нікітюк був класичний, стриманий, але вдало поєднувався з атмосферою шоу.
Леся Нікітюк у сукні від GASANOVA: дивіться відео онлайн
До речі, раніше Нікітюк показала, як готувалася до етеру. Вона мила голову під краном у раковині у гримерці Руслани, адже лише в артистки була гаряча вода.
Хочу висловити подяку Руслані за те, що ви будете бачити мене з помитою головою, а не в шапці,
– написала Леся.
Зауважимо, що Руслана увійшла до складу журі цьогорічного Нацвідбору. Окрім неї, виступи учасників оцінюють Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко, Віталій Дроздов і Євген Філатов.
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026: головне
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 транслюють 7 лютого на платформах Суспільного Мовлення. Щоправда, етер – у записі з міркувань безпеки.
Переможця оберуть за результатами голосування журі та глядачів. Уже всі учасники виступили, а лінії для голосування закрито, тож зовсім скоро ми дізнаємося, хто поїде у Відень і представить Україну на 70-му пісенному конкурсі Євробачення.
Цьогоріч фіналістами стали: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil і "ЩукаРиба".