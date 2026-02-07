Никитюк появилась на сцене в изысканном платье от бренда GASANOVA. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.

Смотрите также В стильном образе от FROLOV: KHAYAT эффектно выступил в финале Национального отбора-2026

Леся Никитюк выбрала длинное черное платье без рукавов и с приталенным верхом, что прекрасно подчеркивало фигуру телеведущей. Знаменитость элегантно уложила волосы, слегка их подкрутив, и сделала естественный макияж. Так, образ Никитюк был классический, сдержанный, но удачно сочетался с атмосферой шоу.

Леся Никитюк в платье от GASANOVA: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее Никитюк показала, как готовилась к эфиру. Она мыла голову под краном в раковине в гримерке Русланы, ведь только у артистки была горячая вода.

Хочу выразить благодарность Руслане за то, что вы будете видеть меня с помытой головой, а не в шапке,

– написала Леся.

Заметим, что Руслана вошла в состав жюри нынешнего Нацотбора. Кроме нее, выступления участников оценивают Злата Огневич, Константин Томильченко, Виталий Дроздов и Евгений Филатов.

Финал Национального отбора на Евровидение-2026: главное