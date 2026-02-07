Никитюк появилась на сцене в изысканном платье от бренда GASANOVA. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.
Смотрите также В стильном образе от FROLOV: KHAYAT эффектно выступил в финале Национального отбора-2026
Леся Никитюк выбрала длинное черное платье без рукавов и с приталенным верхом, что прекрасно подчеркивало фигуру телеведущей. Знаменитость элегантно уложила волосы, слегка их подкрутив, и сделала естественный макияж. Так, образ Никитюк был классический, сдержанный, но удачно сочетался с атмосферой шоу.
Леся Никитюк в платье от GASANOVA: смотрите видео онлайн
Кстати, ранее Никитюк показала, как готовилась к эфиру. Она мыла голову под краном в раковине в гримерке Русланы, ведь только у артистки была горячая вода.
Хочу выразить благодарность Руслане за то, что вы будете видеть меня с помытой головой, а не в шапке,
– написала Леся.
Заметим, что Руслана вошла в состав жюри нынешнего Нацотбора. Кроме нее, выступления участников оценивают Злата Огневич, Константин Томильченко, Виталий Дроздов и Евгений Филатов.
Финал Национального отбора на Евровидение-2026: главное
Финал Национального отбора на Евровидение-2026 транслируют 7 февраля на платформах Общественного Вещания. Правда, етер – в записи из соображений безопасности.
Победителя выберут по результатам голосования жюри и зрителей. Уже все участники выступили, а линии для голосования закрыто, поэтому совсем скоро мы узнаем, кто поедет в Вену и представит Украину на 70-м песенном конкурсе Евровидение.
В этом году финалистами стали: Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и "ЩукаРиба".