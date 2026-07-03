Эту тему, в частности, подняла журналистка Анна Севастьянова в программе "Наедине с Гламуром", которая выходит на YouTube-канале "ТСН Гламур". В комментарии ведущей Павел Зибров рассказал, сколько килограммов сбросила Диана и в чем секрет ее похудения.
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Оказалось, что Диане Зибровой удалось похудеть на 23 килограмма.
Как изменилась Диана Зиброва / Фото из ее фейсбука за 2017 и 2026 годы24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Для этого, по словам певца, дочь изменила свой режим питания и перешла на два приема пищи в день.
Она взялась за себя. Закрыла рот и сказала: "Все". У нее нет завтрака в восемь. У нее первый прием пищи – в двенадцать, а второй – в семь. Перешла на двухразовое питание. Сказала: такая ситуация в Украине, нужно есть меньше. Вот так, я буду есть два раза в день,
– с юмором поделился артист.
"Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн
- Кстати, недавно своим похудением поразила поклонников и известная украинская певица Оля Цибульская. Ей уже удалось сбросить 12 килограммов.