Эту тему, в частности, подняла журналистка Анна Севастьянова в программе "Наедине с Гламуром", которая выходит на YouTube-канале "ТСН Гламур". В комментарии ведущей Павел Зибров рассказал, сколько килограммов сбросила Диана и в чем секрет ее похудения.

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Оказалось, что Диане Зибровой удалось похудеть на 23 килограмма.

Как изменилась Диана Зиброва / Фото из ее фейсбука за 2017 и 2026 годы

Для этого, по словам певца, дочь изменила свой режим питания и перешла на два приема пищи в день.

Она взялась за себя. Закрыла рот и сказала: "Все". У нее нет завтрака в восемь. У нее первый прием пищи – в двенадцать, а второй – в семь. Перешла на двухразовое питание. Сказала: такая ситуация в Украине, нужно есть меньше. Вот так, я буду есть два раза в день,

– с юмором поделился артист.

"Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн