На сцене певица привлекла внимание заметными изменениями во внешности. Кадры с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для выступления Ольга выбрала черное смелое прозрачное платье без бюстгальтера.

Как сообщили на странице в Instagram "СЦЕНА событий", артистка похудела почти на 15 килограммов.

Аштанга-йога, горькие травы, бег, молодой любовник,

– с иронией Цибульская подписала видео со сцены.

Что Ольга Цибульская раньше говорила о своей фигуре?

В марте в интервью Славе Дёмину певица рассказала, что весит около 68 килограммов и в целом довольна своим телом. В то же время она признавалась, что вес влияет на её выносливость во время выступлений: по словам Цибульской, петь и активно двигаться на сцене в течение двух часов значительно сложнее при таком весе, чем, например, при 55 килограммах.

Артистка также подчеркнула, что не курит и не употребляет алкоголь, но иногда заедает стресс. Несмотря на это, она регулярно занимается в спортзале и проходит различные процедуры по уходу за телом.