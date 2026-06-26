Наталка Денисенко решила поделиться своими секретами. Она показала ответ одной из поклонниц на своей странице в инстаграм-сториз.

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Актриса рассказала, что никак себя не ограничивает в питании. Но придерживается определенных правил, которые уже стали для нее привычными.

Самое главное – это действительно питание и гормоны. Ничего не колоть, ни на каких диетах не сижу, позволяю себе и то, что не полезно. Немного спорта, ну и алкоголь и курение в моей жизни полностью отсутствуют,

– поделилась Наталка Денисенко.

Звезда рассказала о том, как привыкла питаться. В ее рационе преобладают клетчатка и белок. Наталка начинает трапезу с овощей, затем белок и мясо, и только потом углеводы (каши).

Денисенко позволяет себе сладкое, но только после еды. Зато отказывается от сахара, перекусов и соусов.



Наталка Денисенко / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, что ранее своими секретами делилась Тина Кароль. Она рассказала, что значительную часть её графика занимают тренировки. Певица занимается примерно 5 – 6 раз в неделю по 3 – 4 часа и сочетает различные виды нагрузок.