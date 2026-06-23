Недавно она ответила подписчикам в Instagram и рассказала о своём спортивном режиме.

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По словам певицы, тренировки занимают значительную часть её графика – примерно 5-6 раз в неделю по 3-4 часа. Она сочетает различные виды нагрузок, чтобы поддерживать форму и выносливость.

Это постоянное состояние. Успех приходит к тем, кто готов,

– написала Кароль.

И на фото продемонстрировала сложное упражнение – стойку на руках.

Тина Кароль рассказала о том, как часто занимается спортом / Скриншот из Instagram-сторис

Ранее Тина Кароль признавалась, что ещё с подросткового возраста экспериментировала с диетами. Однако со временем она отказалась от жёстких ограничений и перешла к более сбалансированному подходу: правильное питание и регулярные тренировки. Известно, что помимо йоги, певица прыгает на скакалке и занимается другими видами активности, которые помогают поддерживать тело в тонусе.

Так, недавно во время шоу "Нашебачение" Тина Кароль простояла в планке почти два часа.