Нещодавно вона відповіла підписникам в інстаграмі й розповіла про свій спортивний режим.

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За словами співачки, тренування займають значну частину її графіку – приблизно 5-6 разів на тиждень по 3-4 години. Вона поєднує різні види навантажень, щоб підтримувати форму та витривалість.

Це перманентний стан. Успіх приходить до підготовлених,

– написала Кароль.

І на фото показала складну вправу – стійку на руках.

Тіна Кароль розповіла про те, як часто займається спортом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше Тіна Кароль зізнавалася, що ще з підліткового віку експериментувала з дієтами. Однак з часом вона відмовилася від жорстких обмежень і перейшла до більш збалансованого підходу: правильне харчування та регулярні тренування. Відомо, що окрім йоги, співачка скаче на скакалці та робить інші активності, які допомагають тримати тіло в тонусі.

Так, нещодавно під час шоу "Нашебачення" Тіна Кароль простояла в планці майже дві години.