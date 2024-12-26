Тіна Кароль опублікувала колаж з двох фото у своїх інстаграм-сторіз, пише 24 Канал. Вона порівняла, якою була раніше та який вигляд має зараз.

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На колажі артистка показала фото з домашнього архіву. Ймовірно, тут Тіна позувала ще школяркою в оливковій куртці.

Цей архівний дитячий знімок виконавиця порівняла з новим. Вона постала перед дзеркалом у чорному костюмі з мереживом. На колажі неможливо не помітити, як змінилась співачка за роки.



Як змінилась Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

Як Тіна Кароль стежить за фігурою

Співачка раніше розповідала, що все своє свідоме життя худла – з 15 років сиділа на дієтах. Згодом вона зрозуміла, що дієти не працюють, та змінила підхід до свого здоров'я. Зараз Тіна Кароль дотримується правильного харчування та займається спортом, зокрема, йогою.

Тіна Кароль також підкреслила, що будь-яка вага – ідеальна. Головне, щоб це не шкодило здоров'ю та подобалось самій людині.